Яценюк про президентські амбіції та глибину бруду в політиці

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що не замислюється відносно можливого висування своєї кандидатури на посаду Президента України у 2009 році.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Це з розряду політичних Нострадамусів. Тут би впоратися з тим, що зараз на плечах», - сказав А.ЯЦЕНЮК і зазначив, що у питанні його кар’єрного зростання завжди керувався єдиним принципом – «ніколи не замислюватися про подальші посади».

В той же час спікер зауважив, що «політика є дійсно брудною справою». При цьому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо «дехто занурюється в цей бруд по самі вуха, то він особисто пройде цей шлях максимум по кісточки на ногах».