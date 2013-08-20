Фесенко каже, що зупинити «київську війну» можуть лише вибори

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко на прес-конференції.

Фесенко зазначив, що вчора відбувся “другий раунд політичної війни навколо Київради”, а перший раунд відбувся у липні, коли опозиція завадила проведенню сесії Київради.

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“Війна продовжиться неминуче. Зокрема, тому що легітимність Київради суперечлива і сумнівна”, - сказав він.

За словами Фесенка, якщо повноваження депутатів органу місцевого самоврядування, який обирався на 5 років, продовжити на місяць чи кілька місяців і при цьому призначити вибори, тоді він може працювати.

“Хоча є така традиція: ніяких серйозних принципових рішень, зокрема, бюджетних рішень, депутатами ради, яка йде, не приймаються”, - сказав він.

Крім того, Фесенко висловив думку, що до порядку денного вчорашнього засідання Київради було навмисно внесено бюджетні питання, адже представники влади знали, що опозиціонери спробують зірвати засідання.

«Їхні опоненти політичні в Київраді, в керівництві Київради, опоненти опозиції у Верховній Раді демонстрували, «яка в нас погана опозиція, вона не дає проголосувати за бюджетні питання», - сказав політолог.

На думку експерта, невдовзі й міжнародні партнери України можуть звернути увагу на ситуацію з легітимністю Київради.

Водночас Фесенко висловив сумнів у тому, чи дійсно опозиції потрібні вибори депутатів Київради і мера столиці.

“Є питання не тільки про вибори Київради, але і про вибори мера Києва. Головним претендентом на цю посаду є лідер опозиції. Але вони хочуть йти на президентські вибори, а не на вибори київського міського голови”, - вважає він.

На його думку, Партії регіонів також невигідно проведення виборів до Київради, бо на цих виборах переможуть представники опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня ц. р. п’ятирічного терміну повноважень столичної ради. Народні депутати від опозиції намагалися завадити проведенню сесії, однак їх не пустили правоохоронці, сталася сутичка.

Довідка УНІАН. 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, подовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.