Луценко порадив опозиції, як визначити єдиного кандидата в президенти

Визначити єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2015-го року може допомогти праймеріз. Таку думку в інтерв'ю виданню Forbes висловив Юрій Луценко. Засновник «Третьої української республіки» підказує опозиції два виходи з ситуації:

«Є два механізми. Перший - узгодження кандидата всередині опозиційної трійки (Яценюк, Кличко, Тягнибок) з урахуванням думок лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко та народного депутата Петра Порошенка. Останній діє як опозиційний політик, а його президентський рейтинг можна порівняти з рейтингом лідера «Свободи» Олега Тягнибока - 4-5%. Ці відсотки в нашій країні принципово важливі на виборах. Якщо процес узгодження не вдасться завершити до кінця року, тоді потрібно буде звернутися до людей », - зазначив Луценко.

Він також пропонує свої послуги в якості «медіатора між політиками та виборцями».

«Переконати опозиціонерів у необхідності єдиного кандидата з самого початку кампанії - складно. Поки кожен з них бачить в якості єдиного кандидата себе, розглядаючи кампанію як можливість заскочити до другого кола. Насправді перемога в 2015 році залежатиме не стільки від арифметики у виборчих бюлетенях, скільки від арифметики на вулицях», - вважає екс-міністр МВС.

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«Другий механізм - ініціатива «Третя українська республіка» відпрацьовує можливість залучення фінансів для організації праймеріз в базових з соціологічної точки зору областях України. Підтримати ідею можуть окремі міжнародні фонди та український бізнес. Конкретніше ми розповімо після того, як всі домовленості будуть досягнуті. Праймеріз потрібні для того, щоб люди почули позицій не лідерів, а команд лідерів, і визначилися, яку команду вони хочуть підтримати. Цей процес можна завершити до наступної весни », - уточнив Луценко.