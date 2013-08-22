Блохін не задоволений грою «Динамо» з казахстанським «Актобе»

Як передає кореспондент УНІАН, про це тренер заявив на післяматчевій прес-конференції.

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Зокрема, Блохін відзначив: «Якщо чесно, я не задоволений. Так, ми виграли 3:2, але ті моменти, які ми створювали... Деякі гравці тягнули ковдру на себе, рахунок міг би бути більшим. Помилки, яких ми припустилися в обороні, треба розбирати».

Відповідаючи на запитання про те, чи здивувала його команда-суперник, Блохін відповів: «Та ні. Особливого вибору гравців у «Актобе» немає, тому особливо не здивуєш. Ми самі собі приводили контратаки, а тут будь-яка команда гратиме добре. Тим паче, у «Актобе» непогані гравці попереду».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня перший матч раунду плей-офф кваліфікаційного турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" виграло у "Актобе" з рахунком 3:2.

Гра-відповідь відбудеться 29 серпня в Києві.