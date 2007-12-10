Фракція Партії Регіонів нарешті обрала голову (доповнена)

Фракцію Партії регіонів у Верховній Раді очолить лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів).

«Сьогодні на засіданні фракції було ухвалено, що фракцію партії в парламенті очолить Віктор ЯНУКОВИЧ. Крім того, сьогодні також обрані 12 заступників керівника фракції», - сказав Ю.Мірошниченко.

За його словами, одним з 12 заступників керівника фракції обрана Раїса БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. Фракцію Партії регіонів у Верховній Раді п`ятого скликання очолювала Раїса БОГАТИРЬОВА. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ був висунутий на посаду прем`єр-міністра України від Коаліції національної єдності, яку сформували Партія регіонів, Соціалістична партія України і Комуністична партія України.