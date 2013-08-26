Медведєв розповість Азарову, що Україні буде за асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував прем'єр-міністру України Миколі Азарову обговорити юридичні, організаційні та економічні наслідки від підписання угоди між Україною та Євросоюзом про асоціацію, а також про ті можливості, які пов'язані з можливим членством України в Митному союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав перед початком переговорів.

“Я пропоную нам з вами і нашим віце-прем'єрам, членам делегації, експертам, поговорити про юридичні, організаційні та економічні наслідки підписання Україною відповідної угоди про асоційоване членство з Євросоюзом, а також про ті можливості і наслідки, які пов'язані з членством у Митному союзі і майбутньому євразійському економічному союзі”, - сказав Медведєв.

При цьому він підкреслив. Що ця тема не раз порушувалася в ході двосторонніх переговорів. За його словами, розмова була завжди прямою і цілком зацікавленою.

«Сподіваюся, що і сьогоднішня розмова буде такою ж конструктивною і водночас відвертою, якою вона була востаннє, коли ми з вами зустрічалися в Сочі», - зазначив Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснює робочий візит до Росії.