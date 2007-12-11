Балогу і Кириленка застерігають, що їх може спіткати доля тандему Тимошенко-Порошенко

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Олексій КУЧЕРЕНКО закликає своїх колег по фракції не критикувати главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ.

У коментарі, поширеному прес-службою О.КУЧЕРЕНКА, він називає помилковими заяви деяких представників фракції НУ-НС, які “впродовж останнього часу виступають з негативними оцінками діяльності” В.БАЛОГИ.

Народний депутат переконаний, що посада глави Секретаріату – виключно прерогатива Президента, а втручання деяких членів НУ-НС у розстановку кадрів патронатної служби –некоректне і неприпустиме.

Також, на думку О.КУЧЕРЕНКА, “певні протиріччя між діяльністю Секретаріату та фракції повинні вирішуватися на робочих нарадах керівного складу СП та членів фракції”. Ініціаторами та співголовами таких нарад мають стати голова СП В.БАЛОГА і голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В.КИРИЛЕНКО. Саме вони, вважає народний депутат, мають відпрацювати механізми ефективної взаємодії. Якщо ж ці два політики не зрозуміють, що “конфлікт послабляє обох, їх може спіткати доля тандему ТИМОШЕНКО - ПОРОШЕНКО зразка 2005 року,” – йдеться у коментарі О.КУЧЕРЕНКА.