Ганна Різатдінова стала чемпіонкою світу з гімнастики

Українка Ганна Різатдінова виграла фінальні змагання Чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправі з обручем.

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший фінал у рамках змагань.

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Ганна Різатдінова за свою композицію отримала від суддів 18,266 бала, в той час як її основні конкурентки росіянки Яна Кудрявцева (18,250) і Маргарита Мамун (18,233) фінішували, відповідно, на другому і третьому місцях.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з художньої гімнастики в Києві проходить з 27 серпня по 1 вересня.