Яценюк пропонує Верховній Раді звільнити усіх членів Кабміну

У парламенті зареєстровано проект постанови про припинення повноважень членів Кабінету міністрів України (№1153 від 11.12.2007р.).

Як зазначено на офіційному сайті ВР, суб`єктом законодавчої ініціативи є народний депутат України, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

У проекті постанови, відповідно до статті 115 Конституції України та статті 18 Закону України «Про Кабінет міністрів України», Верховній Раді пропонується звільнити:

- Миколу АЗАРОВА з посади першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів України;

- Андрія КЛЮЄВА з посади віце-прем`єр-міністра України;

- Олександра КУЗЬМУКА з посади віце-прем`єр-міністра України;

- Володимира РИБАКА з посади віце-прем`єр-міністра України;

- Віктора СЛАУТУ з посади віце-прем`єр-міністра України;

- Дмитра ТАБАЧНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України;

- Юрія БОГУЦЬКОГО з посади міністра культури і туризму України;

- Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики України;

- Юрія ГАЙДАЄВА з посади міністра охорони здоров`я України;

- Анатолія ГОЛОВКА з посади міністра промислової політики України;

- Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України;

- Василя ДЖАРТИ з посади міністра охорони навколишнього природного середовища України;

- Анатолія КІНАХА з посади міністра економіки України;

- Віктора КОРЖА з посади міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту;

- Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади міністра юстиції України;

- Юрія МЕЛЬНИКА з посади міністра аграрної політики України;

- Станіслава НІКОЛАЄНКА з посади міністра освіти і науки України;

- Михайла ПАПІЄВА з посади міністра праці та соціальної політики України;

Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства України;

- Миколу РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв`язку України;

- Івана ТКАЛЕНКА з посади міністра України у зв`язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади України;

- Анатолія ТОЛСТОУХОВА з посади міністра Кабінету Міністрів України;

- Сергія ТУЛУБА з посади міністра вугільної промисловості України;

- Василя ЦУШКА з посади міністра внутрішніх справ України;

- Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади міністра закордонних справ України;

- Володимира ЯЦУБУ з посади міністра регіонального розвитку та будівництва України.

Постанова має набути чинності з моменту складення присяги не менш як двома третинами членів новосформованого Кабінету міністрів України.

У парламенті зареєстровано також проект постанови про звільнення Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем`єр-міністра України (№1152 від 11.12.2007р.).

Як зазначено на офіційному сайті ВР, суб`єктом законодавчої ініціативи є народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ).

Звільнити В.ЯНУКОВИЧА з посади прем`єр-міністра України пропонується у зв`язку зі складенням повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою.