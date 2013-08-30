Янукович розказав про співпрацю України з Митним союзом у форматі "3+1" (відео)

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

«Сьогодні представник України в Митному союзі вже є, він стежить за тим, щоб інтереси України були там представлені в усіх подальших діях і рішеннях, які прийматимуть ця комісія і вища рада Митного союзу на рівні Президентів. Тому ми нарешті домовилися, що цей формат «3+1» в якомусь вигляді почав уже працювати», - сказав Янукович.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

16 серпня українська делегація у складі віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка і представника уряду України в Євразійській економічній комісії Віктора Суслова взяла участь у засіданні Ради ЄЕК в Суздалі.

У рамках засідання українська сторона взяла участь в обговоренні низки питань щодо відносин між Україною і ЄЕК, зокрема, технічних регламентів.

Консультації з ЄЕК щодо участі представників України у засіданні Ради ЄЕК тривали протягом червня-липня 2013 року.