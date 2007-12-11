Ющенко запропонував кандидатуру Огризка на посаду міністра закордонних справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс кандидатуру Володимира ОГРИЗКА – на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

На даний час на трибуні парламенту виступає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.

Її кандидатуру також вніс В.ЮЩЕНКО у сесійній залі.