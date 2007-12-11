Ющенко запропонував кандидатуру Огризка на посаду міністра закордонних справ
12:46, 11 грудня 2007Політика
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Президент оголосив пропозицію особисто
|Володимир Огризко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на засіданні Верховної Ради.
На даний час на трибуні парламенту виступає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.
Її кандидатуру також вніс В.ЮЩЕНКО у сесійній залі.
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