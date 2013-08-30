Прокуратура пред’явила обвинувачення двом міліціонерам, які допустили втечу Мельника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

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Зокрема, як йдеться в повідомленні, прокуратура повідомила про підозру двом службовим особам органів внутрішніх справ у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Так, досудовим слідством встановлено, що «підозрювані неналежним чином здійснювали контроль за поведінкою Мельника, якому судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», зазначається в повідомленні.

Також підозрювані не відреагували на тривожні сигнали електронного засобу контролю – браслету, який застосували до Мельника у зв’язку з обранням цього запобіжного заходу, додали в прокуратурі.

«В результаті підозрюваний у скоєні тяжкого злочину екс-ректор Національного університету Державної податкової служби позбувся електронного браслету та самовільно покинув місце проживання», - наголосили в прокуратурі.

Підозрюваним міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, додали в прес-службі.

Розслідування у справі триває. Найближчим часом обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті, поінформували в прокуратурі Київщини.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.