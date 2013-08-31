Жириновському не подобається, що у вишах України викладають українською

Крім того, на думку російського політика, Харків, Донбас і Крим - це землі Росії.

Про це він заявив в ефірі інформаційного каналу "Росія 24", пише "Новий Регіон".

"Що робить фракція ЛДПР? Ми не ратифікували угоду з Україною. 98-й рік - угода про дружбу (так звана "Велика угода"), і роки три тому - у Харкові підписану угоду. Ми ж бачимо: Україна порушувала, і буде їх порушувати. Те ж саме - з Білорусією. Ось тому у ЛДПР - найбільш чітка позиція", - підкреслив Жириновський.

"Ми, звичайно, хочемо якомога кращих відносин. Хочемо дружити з усіма. Ми стоїмо на повазі. Але якщо вони перші починають? Ми ж повинні відповісти?" - сказав він.

"А щоб вони не починали, у них не повинно бути правових підстав. Донбас - це Росія, Крим - це Росія. То Петро I дарує вподобаному воєводі поруч з Харковом місто... Що ти робиш! Харків - російське місто! Потім Сталін Донбас віддає! Хлопці, беріть! Що йому, грузину, шкода руської землі? Потім Хрущов - візьміть Крим! Що це таке? Що це за політика?" - обурився Жириновський.

"І зараз мільйони росіян повинні вчити дітей українською мовою, всі вузи переходять на українську мову... Скрізь звужується сфера російської мови! За що?! За що російський народ повинен позбавляти себе мови? Рідної культури? Все зробили комуністи", - додав глава ЛДПР.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Жириновський назвав президента України Віктора Януковича зрадником слов'янського світу за продовження курсу України на євроінтеграцію.