Депутати від Партії регіонів заблокували трибуну ВР (доповнена)

Народні депутати із фракцій НУ-НС та БЮТ заявили про те, що під час голосування за ухвалу Верховної Ради про призначення Юлії Тимошенко прем’єром не спрацювали дві карточки для голосування, зокрема, члена НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Після цього спікер ВР Арсеній Яценюк запропонував парламенту ухвалити рішення про повернення до голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО. Депутати від фракції Партії регіонів заблокували трибуну ВР.

За повернення до голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО знову проголосували лише 225 народних депутатів. Цього разу не спрацювали картки Ярослава Федорчука (БЮТ), Івана Плюща (НУ-НС) та Арсенія Яценюка. Втім на прямій трансляції з залу засідань було ясно видно, як один з блокувальників витяг картку для голосувань Яценюка зі спікерського пульту системи “Рада”.

Після цього між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ відбулася розмова, після чого вони пішли із сесійної зали. Перед цим А.ЯЦЕНЮК на вимогу двох фракцій оголосив півгодинну перерву в роботі парламенту. Які саме фракції вимагали перерву, невідомо.

Ю.ТИМОШЕНКО через урядову ложу вийшла у той коридор, де розміщено кабінет голови Верховної Ради.