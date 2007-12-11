БЮТ звинувачує Партію регіонів у блокуванні депутатських карток

Народний депутат фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ звинувачує фракцію Партії регіонів у свідомому блокуванні карток депутатів фракцій, що входять у коаліцію демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Це ще раз підтверджує, що апарат Верховної Ради, який не змінився на сьогодні, працює на Партію регіонів. І є докази того, що вони свідомо блокують картки, щоб кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО не пройшла», - сказав Б.ГУБСЬКИЙ.

Депутат від БЮТ підкреслив, що всі 227 народних депутатів, які підписали угоду про створення коаліції демократичних сил, проголосували про обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

У свою чергу депутати фракції «НУ-НС» Юрій ЛУЦЕНКО і Давид ЖВАНІЯ повідомили журналістам, що після першого голосування за кандидатуру прем`єр-міністра депутати Партії регіонів забрали у голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА картку для голосування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – “за” проголосували 225 депутатів.