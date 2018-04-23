На що захворів Каськів?

Кілька днів зберігалася інтрига – яким чином голосуватиме депутат Владислав Каськів (НУ–НС) за Юлію Тимошенко на посаду прем’єр-міністра, якщо він переніс тяжку операцію, що, за словами самого Каськіва, тривала три години. Казали, що його принесуть на руках чи привезуть на візку…

Проте пан Каськів з’явився у Верховну Раду власними ногами без будь-чиєї допомоги, щоправда з костуром.

Ми спробували дізнатися, наскільки ситуація з хворобою Каськіва загрожувала призначенню прем’єр-міністра (хоча, як з’ясувалося, голосування за Тимошенко висіло на волосині не лише через цей фактор).

Як мені повідомила в Жовтневій лікарні старша сестра відділення загальної хірургії Марія Петриченко, де лікувався Каськів, він пішов з лікарні ще вчора вранці (у понеділок). Водночас учора в інтерв’ю «Сегодня» він сказав, що прагнутиме потрапити на голосування за Юлію Тимошенко, але не знає, коли його випишуть.

– Прагнутиму потрапити, – цитувало видання Каськіва, – хоча поки я навіть не знаю, коли мене випишуть. Лікарі казали, це залежатиме від мого стану здоров’я.

Каськів виписку на руки не отримав і, напевне, цього тижня ще не отримає її, хоча вчора він уже знав напевне, що прийде у Верховну Раду.

У лікарню народний депутат потрапив у суботу. Його доставила туди карета швидкої допомоги після обіду, з діагнозом – пахова грижа. Через півтори години його прооперували. Від наркозу Каськів відходив сорок хвилин. А в понеділок уранці, як ішлося вище, він залишив приміщення лікарні.

Старша медсестра каже, що Каськів особливих вимог до персоналу не висував, поселили його в палаті на двох з «поліпшеними умовами».

Я поцікавилася в лікаря, який асистував під час операції, Леоніда Маркулана, скільки часу тривала операція, проте він сказав, що такі деталі не має права розголошувати. Однак здивувався, почувши, про те, скільки тривала операція.

– Навіщо ви відпустили пацієнта після тяжкої операції додому? – запитала я в лікаря. – Він змушений ходити на милицях!

– Як на милицях? – висловив подив Маркулан. – Я думав, що він покинув відділення ще в неділю...

Але відразу ж, зрозумівши всю суть вчинку народного депутата, набув поважного вигляду й знову почав пояснювати, що не має права розповідати про такі речі.

Оксана Климончук