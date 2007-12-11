Колесников: коаліції варто внести іншу кандидатуру голови уряду
А сама ПР нікуди проситися не буде
Фракція Партії регіонів виступає проти зміни способу голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.
|Борис Колесников
За його словами, голосування має відбуватися виключно відповідно до регламенту.
«Якщо вони будуть рухатися згідно з регламентом, Партія регіонів ні в чому заважати не буде», - сказав він. Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що коаліція не має права змінювати спосіб голосування.
Народний депутат також спростував заяви представників коаліції, що ініціатива фракції Партії регіонів щодо проведення консультацій з Президентом направлена у першу чергу на формування широкої коаліції.
«Фракція, яка має 175 мандатів, ніколи проситися не буде», - підкреслив він.
Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що сьогодні коаліція показала свою недієздатність. При цьому він висловив думку, що коаліції варто було б внести іншу кандидатуру на посаду глави уряду.