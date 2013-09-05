У Пакистані заарештували ймовірного організатора розстрілу українських альпіністів

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на пакистанські ЗМІ.

Заарештований Карібулла (Qareebullah) на прізвисько "Хасан" раніше керував у місті Чілас (Гілгіт- Балтистан) бойовиками забороненого в Пакистані ісламістського руху "Техрік-і -Талібан Пакистан" (ТТП ). Разом з ним заарештовано його соратника Мохаммада Набі. Поліція заявила, що затримані можуть бути причетними не тільки до розстрілу альпіністів, а й до різних терактів, в числі яких вбивства поліцейських і військових.

Інші подробиці не наводяться.

Трагедія сталася на гірському курорті Фейрі-Мідоуз (Fairy Meadows) в Гілгіт-Балтістане в ніч на 23 червня. Від 10 до 12 озброєних осіб у формі працівників правоохоронних органів напали на наметовий табір біля гори Нанга Парбат і розстріляли 10 альпіністів і пакистанця, що їх супроводжував. За даними влади, загинуло двоє словаків, три українці, два громадянина КНР, один непалець, громадянин Литви і американець. Одному китайцю вдалося врятуватися.

Відповідальність за напад спочатку взяла на себе сунітська ісламістське терористичне угрупування "Джундуллах", потім - рух "Техрік-і -Талібан Пакистан". "Джундуллах" і ТТП тісно пов'язані між собою.