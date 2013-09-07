ЗМІ: Янукович повідомив про остаточний вибір між Росією і Євросоюзом

За даними джерел, Янукович повідомив, що кожен ранок він розпочинає з молитви, в якій просить, щоб Бог дав йому терпіння і витримку для спілкування зі стратегічним сусідом.

На тему: Янукович: Україна й далі купуватиме газ у Європі, якщо не домовиться з Росією

Поскаржившись на неохайність у відносинах, що припускає невиконання взятих на себе російською стороною зобов'язань, порушення домовленостей і прагнення принизити і задавити, Янукович підкреслив, що таким чином його візаві в Кремлі і "Газпромі" наносять образу не просто президенту, а всій Україні, повідомляє DT.UA.

Янукович нагадав, що під час узгодження Харківських угод російська сторона на найвищому рівні пообіцяла, що частиною досягнутих домовленостей стане зміна формули ціни газу, продаваного "Газпромом" в Україну. Згодом росіяни не стримали свою обіцянку.

Крім того, як розповів президент, під час переговорів у Москві Янукович представив своїм візаві інформацію про ціни, за якими "Газпром" продає газ Німеччині, Італії, Австрії та ряду інших держав. У той час як в Україні він обходився в 430 дол. за тис. кубів (це вже з урахуванням відрахованих 100 дол. плати за оренду баз Чорноморським флотом Росії в Криму), ці країни платили від 360 до 380 дол. за тис. кубометрів.

Навівши ще ряд прикладів, Янукович зробив висновок про те, що партнерського і шанобливого ставлення північного сусіда до Україні очікувати не доводиться. Тому його рішення на користь європейського вектора безальтернативне. При цьому президент підкреслив, що до пунктів роботи Митного союзу, що не суперечить Угоді про зону вільної торгівлі з ЄС, Україна готова приєднатися. Крім того, Росія залишається нашим найбільшим торговим партнером.

За словами присутніх на зустрічі в "Зоряному", президент оцінив товарообіг між двома країнами в 62 млрд. При цьому він допустив, що якщо Москва не відмовиться від свого плану тиску на Україну методом торгової війни, то обсяг товарообігу може скоротитися вдвічі. Саме тому, підкреслив Янукович, однією з наших вимог до підписання брюссельського документа, є відкриття європейських ринків для українських виробників, що має на перших порах, якщо не компенсувати, то пом'якшити падіння торгової активності з Росією.