Зварич: що ми можемо зробити, якщо люди уперто хочуть довести нам, що вони козли?

Сьогодні парламент повинен продовжити розгляд питання про затвердження Юлії ТИМОШЕНКО на пост глави уряду. Як відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс у Верховну Раду повторне подання на призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.

Проте в коаліції не виключають, що ці плани може зірвати блокування трибуни представниками Партії регіонів. "Коммерсант-Украина" цитує слова народного депутата Романа Зварича (фракція НУ-НС): "Що ми можемо зробити, якщо люди уперто хочуть довести нам, що вони козли?".