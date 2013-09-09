Грищенко: Україна виступає за зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження

У ході зустрічі Зербо підкреслив, що здійснення ним одного з перших візитів на новій посаді до України символізує важливу роль та місце нашої держави у глобальних зусиллях з досягнення цілей ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

«Вашому прикладу мусять слідувати інші держави, оскільки Україна відіграє значну роль у сприянні зміцненню глобальної безпеки та миру», – зазначив Зербо.

Привітавши Зербо з призначенням, Грищенко зазначив, що «Україна завжди була і залишається активним учасником процесів зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження».

У цьому зв’язку сторони висловили сподівання на приєднання до Договору інших країн у найближчому майбутньому.