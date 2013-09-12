Проект резолюції ЄП закликає захистити Україну від тиску Москви

Проект резолюції подали спільно всі групи Європарламенту. Його розглянуть і затверджуватимуть голосуванням у четвер, зазначає ВВС Україна.

На тему: Фюле: тиск з боку Росії на країни “Східного партнерства” неприпустимий

У преамбулі до резолюції згадано надані Україні гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння, відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року, одна з яких передбачає підтримку у разі тиску економічними методами.

Європейський парламент "засуджує той факт, що з наближенням Вільнюського саміту Східного партнерства на країни Східного партнерства, які перебувають на останньому етапі переговорів про підписання чи парафування їхніх Угод про асоціацію, збільшують різні види тиску; вважає цей тиск неприпустимим", - сказано в проекті резолюції.

Автори резолюції висловлюють також рішучу підтримку парафуванню чи підписанню на Вільнюському саміті Угод про асоціацію з тими країнами-партнерами, "які цього хочуть і до цього готові, за умови виконання необхідних вимог".

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада злагодженим голосуванням ухвалила низку законів з так званого "євроінтеграційного пакету", що мають бути прийняті до саміту в листопаді.

Спікер українського парламенту Володимир Рибак також натякнув на можливість відпустити ув'язнену Юлію Тимошенко на лікування за кордон уже в жовтні.