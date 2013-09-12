Проект резолюції ЄП закликає захистити Україну від тиску Москви

02:19, 12 вересня 2013
Політика
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Проект резолюції Європарламенту у справі тиску на країни Східного Партнерства з боку Росії містить гостру критику дій Москви і закликає Європейську Комісію захистити Україну та інші держави цієї програми від російського тиску, надавши "конкретні та дієві заходи на підтримку партнерів".

Європарламент обурений тиском на країни Східного партнерства

Проект резолюції подали спільно всі групи Європарламенту. Його розглянуть і затверджуватимуть голосуванням у четвер, зазначає ВВС Україна.

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У преамбулі до резолюції згадано надані Україні гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння, відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року, одна з яких передбачає підтримку у разі тиску економічними методами.

Європейський парламент "засуджує той факт, що з наближенням Вільнюського саміту Східного партнерства на країни Східного партнерства, які перебувають на останньому етапі переговорів про підписання чи парафування їхніх Угод про асоціацію, збільшують різні види тиску; вважає цей тиск неприпустимим", - сказано в проекті резолюції.

Автори резолюції висловлюють також рішучу підтримку парафуванню чи підписанню на Вільнюському саміті Угод про асоціацію з тими країнами-партнерами, "які цього хочуть і до цього готові, за умови виконання необхідних вимог".

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада злагодженим голосуванням ухвалила низку законів з так званого "євроінтеграційного пакету", що мають бути прийняті до саміту в листопаді.

Спікер українського парламенту Володимир Рибак також натякнув на можливість відпустити ув'язнену Юлію Тимошенко на лікування за кордон уже в жовтні.

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