ЄС пообіцяв пришвидшити безвізовий режим східним сусідам

Резолюцію, котра засуджує методи тиску Росії на країни Східного партнерства, ухвалили в четвер у Страсбурзі з кількома незначними усними поправками, повідомляє Українська служба DW.

У тексті резолюції, звісно ж, немає гнівних і категоричних висловлювань на адресу Росії, які звучали в середу, 11 вересня, під час обговорення документу з вуст багатьох євродепутатів. Проте навіть дипломатично сформульовані словесні формули резолюції, якими характеризуються останні дії Москви, звучать для Європарламенту нехарактерно гостро.

У ній, зокрема, наголошується, що економічний та політичний тиск Кремля щодо країн Східного партнерства свідчить, що "Росія має намір продовжувати вважати цей регіон винятково сферою своїх інтересів і чинити опір інтеграції цих держав у Євросоюз". Ще один з пунктів резолюції закликає Єврокомісію "виконати свої зобов’язання і захистити східних партнерів, які стали жертвами відкритого, занепокійливого і зростаючого тиску Росії, що спрямований на те, аби стримати їх від асоціації з ЄС".

Водночас у резолюції вчувається і відлуння поміркованого підходу єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства ЄС Штефана Фюле. Документ пропонує послідовно переконувати Росію і тому, що подальша економічна та політична євроінтеграція колишніх сусідів РФ відповідає її власним інтересам та вигодам.

У пункті, який здатен якщо не налякати, то хоча б занепокоїти Росію, йдеться про конкретні кроки, які може і повинен зробити ЄС для захисту своїх партнерів. Європарламент закликає Єврокомісію почати застосовувати окремі розділи угоди про асоціацію відразу після її підписання та розморозити кредити та програми фінансового сприяння країнам Східного партнерства.

Крім того, євродепутати рекомендують Єврокомісії пришвидшити процес спрощення візового режиму і наблизити перспективу його повного скасування в країнах, які готові до інтеграції з ЄС. А щоб їхні громадяни не вагалися у правильності політичного вибору, Європарламент пропонує розпочати потужну інформаційну кампанію у країнах Східного партнерства для "просування його переваг і цінностей".