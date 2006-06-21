Тимошенко: ми вирвали, вирвали, вирвали ...

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко наголошує, що жодних розбіжностей між Нашою Україною, СПУ та БЮТ щодо угоди про створення коаліції, немає.

"Нами були остаточно узгоджені всі деталі коаліційної угоди. Можна констатувати, що розбіжностей не залишилось. Сьогодні ніщо не перешкоджає створенню коаліції демократичних сил", - наголосила Тимошенко з трибуни Верховної Ради.

"Власне кажучи, можна сказати, що цей факт є реальністю. З великим задоволенням відношусь до того, що трьом політичним силам вдалося таки вирвати демократичну коаліцію із коласальних подій, які пов’язані із боротьбою кланів, із корупцією, із підкупами, із тиском. Ми вирвали демократію для України сьогодні прийнявши таке рішення", - наголосила вона.

"Українська правда"