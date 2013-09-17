Суд відпустив звинуваченого у мільйонних розтратах екс-голову ДАІ під чесне слово

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відповідне рішення днями суд прийняв за поданням слідчого прокуратури.

“Згідно з рішенням суду, колишній начальник ДДАІ МВС України буде зобов’язаний з’являтися до прокуратури для проведення слідчих дій. Голосіївським райсудом Києва екс-керівнику Державтоінспекції України, викритому у зловживаннях та службовому підробленні, обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання”, - зазначили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що Коломійцю було вручено повідомлення про підозру у скоєнні посадових злочинів, зокрема у вчиненні службового підроблення та зловживань службовим становищем (відповідно ч.2 ст.366 та ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України).

У прес-службі зазначили, що досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ прокуратури Києва, триває.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня начальник слідчого відділу столичної прокуратури Максим Рябенко поінформував, що у 2009 році Департамент ДАІ МВС України уклав з приватним товариством договір на постачання та встановлення серверного обладнання, а також розробку програмного забезпечення та впровадження єдиної централізованої системи обліку адміністративних правопорушень, яка б діяла на території всієї держави.

У подальшому на підставі акту виконаних робіт, затвердженого тодішнім керівником Департаменту ДАІ, на розрахункові рахунки приватного підприємства з державного бюджету було переведено майже 2 млн грн. Однак встановлено, що на серверному обладнанні, яке було поставлене комерційною структурою, немає будь-якого програмного забезпечення, яке б свідчило про впровадження єдиної централізованої системи обліку.

Крім того, встановлено, що про невиконання підприємством своїх зобов’язань було достеменно відомо керівництву ДДАІ, однак, незважаючи на це, посадовець затвердив акт виконаних робіт, що й стало підставою для проведення розрахунків з приватним підприємством.