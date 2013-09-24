25 вересня зустріч начальника ГУ Міндоходів у м. Києві зі ЗМІ

25 вересня 2013 року об 11:00 годині відбудеться зустріч за участю начальника Головного управління Міндоходів у м. Києві Ірини Носачової з представниками малого та середнього бізнесу на тему: «Легалізація заробітної плати та дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці. Спрощена система оподаткування». У зустрічі візьмуть участь представники Виконавчого органу Київради (КМДА), керівники та фахівці ГУ Міндоходів у м. Києві.

Місце проведення заходу: м. Київ, вул.. Шолуденка, 33/19, ГУ Міндоходів у м. Києві, 11 поверх, конференц-зала.

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