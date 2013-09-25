Круглий стіл «Російсько-українські відносини в енергетичній сфері. Прогноз»
26 вересня ( четвер ) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення : 1.Сколько коштуватиме російський газ для України після підписання договору про ЗВТ з ЄС? 2.Альтернатівние джерела енергії для України в найближчій перспективі : міф чи реальність ? 3.Почему Україна не оспорює чинний контракт на постачання російського газу?
Учасники круглого столу:
1.ПАВЛО РІЗАНЕНКО- депутат Верховної Ради , партія УДАР
2.ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК - депутат Верховної Ради , Партія регіонів
3.ЮРІЙ КОРОЛЬЧУК - член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій
4.ВАЛЕРІЙ БОРОВИК - голова правління Альянсу "Нова Енергія України "
5.БОГДАН СОКОЛОВСЬКИЙ - екс -уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки
6.ВОЛОДИМИР САПРИКІН - експерт з питань енергетики
7.ІВАН НАДЄЇН - глава " Комітету енергетичної незалежності України "
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна.
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АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )