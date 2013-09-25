Круглий стіл «Російсько-українські відносини в енергетичній сфері. Прогноз»

26 вересня ( четвер ) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення : 1.Сколько коштуватиме російський газ для України після підписання договору про ЗВТ з ЄС? 2.Альтернатівние джерела енергії для України в найближчій перспективі : міф чи реальність ? 3.Почему Україна не оспорює чинний контракт на постачання російського газу?

Учасники круглого столу:

1.ПАВЛО РІЗАНЕНКО- депутат Верховної Ради , партія УДАР

2.ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК - депутат Верховної Ради , Партія регіонів

3.ЮРІЙ КОРОЛЬЧУК - член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій

4.ВАЛЕРІЙ БОРОВИК - голова правління Альянсу "Нова Енергія України "

5.БОГДАН СОКОЛОВСЬКИЙ - екс -уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки

6.ВОЛОДИМИР САПРИКІН - експерт з питань енергетики

7.ІВАН НАДЄЇН - глава " Комітету енергетичної незалежності України "

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ : ( 044 ) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )