У НУ-НС натякають на ”широку коаліцію” Банкової з ПР

Член НУ-НС Олесь Доній однією з причин перенесення голосування за призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра називає чергову поступку опозиції з боку коаліції.

"Коаліція йде на поступки опозиції, навіть в тих питаннях, де це не зовсім доцільно. Наприклад по голосуванню по прем’єру: згідно регламенту є три варіанти – електронною системою, підняттям рук і іменними бюлетенями", - сказав Доній.

"В принципі, нам нічого не заважало проголосувати за прем’єра уже сьогодні в інший спосіб, тобто або підняттям рук або бюлетенями. Голосування відбувається в такий спосіб, якщо нема довіри до технічної системи, або немає можливості скористатися цією системою", - додав він.

На його думку, питання про призначення прем’єра не голосується з невідомих причин.

"Таке враження, що, так звана широка коаліція - Секретаріат Президента і Партія регіонів - не зацікавлена ані в працездатності парламенту як такого, ані в наявності нового спільного уряду", - цитує Донія Українська правда.