ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України із закликом звільнити Тимошенко - Ар'єв

Про це на своїй Facebook-сторінці написав депутат "Батьківщини" Володимир Ар'єв.

"ПАРЄ щойно ухвалила резолюцію "Прогрес процедури з моніторингу ПАРЄ". Там є пункт 20.8: "Асамблея закликає владу України - запровадити нещодавно прийняті закони і стратегії з забезпечення незалежної і неупередженої судової системи, яка повністю дотримувалася би принципів верховенства права, і використати наявні юридичні засоби щодо звільнення пані Юлії Тимошенко, враховуючи те, що судова процедура, яка призвела до її засудження, викликала серйозну критику" - цитує резолюцію нардеп.

"При цьому в тексті доповіді міститься жорстка та безкомпромісна оцінка діям української влади", - підкреслив Ар'єв