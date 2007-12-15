У Донецьку відкрився II з`їзд Молодіжного cоюзу «Наша Україна»

Сьогодні в Донецьку відкрився другий з`їзд Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Союз «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком роботи з`їзду його учасники розгорнули перед будівлею Палацу молоді «Юність» прапор України розміром 30 на 45 метрів. Як відомо, цей прапор з Донецька естафетою побував у кількох містах України і повернувся до Донецька, де буде переданий до музею.

Як повідомив журналістам перед початком з`їзду голова «Молодіжного Союзу «Наша Україна» Степан БАРНА, робота організації у звітний період була «істотною». «Ми показали, що молодь в «Нашій Україні» є», - сказав С.БАРНА.

За його словами, «ми приїхали до Донецька, щоб показати, що тут є «помаранчева» молодь, яка підтримуватиме Президента, демократичну коаліцію і єдність України».

«Стереотипи про Донецьк в українській політиці другорядні. Ми приїхали сюди, щоб показати, що в Донецьку все нормально. Що тут проживають нормальні люди, які поділяють ідеї української молоді та ідеї національної єдності», - сказав С.БАРНА.

Він також повідомив, що порядок денний з`їзду передбачає звіт про виконану роботу, розгляд програми роботи союзу на найближчий час, внесення змін до статуту організації, вирішення ряду інших питань.

Сьогодні ж робота з`їзду завершиться.