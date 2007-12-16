У НУ-НС вважають, що з ідеї мегапартії Ющенка ”нічого путнього не вийде”

Лідер Української республіканської партії “Собор”, народний депутат з фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО вважає безперспективною ідею створення єдиної партії на основі блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Чернівцях А.МАТВІЄНКО заявив, що дотримується концепції – творити кілька партій нового зразка, аніж творити єдину мегапартію з блоку НУ-НС, бо «з того нічого путнього не вийде».

«Якщо у нас є такий унікальний експеримент, що з неймовірної довіри народу до «Нашої України» тепер все помножене на нуль, то цей нуль тягнеться за нами, куди б ми не тікали і за які б назви не ховалися. Тому «Наша Україна» має сьогодні визначитися – вона складається із різних частин. Там є націонал-демократи, ліберали, соціалісти і навіть комуністи. Я кажу про це вперше публічно, що нам важливо прийти до об’єднаної партії через таке очищення, яке зараз дуже важко організувати», - зазначив А.МАТВІЄНКО.

За його словами, хоча ця дорога «є складною», але «нам не потрібно соромитися – є три суб’єкти «Наша Україна», «Народна самооборона» і «Правиця». «Можливо у такій конфігурації ми і підемо у наступний блок, але щоб це було три партії. Перед цим маємо «Правицю» створити як єдину патріотичну партію. Із залишків блоку НУ-НС може створитися якась паралельна до нас ліберально-демократична сила та соціалістична сила із гаслами ЛУЦЕНКА, бо ця ніша сьогодні порожня», - розмірковує політик.

Водночас А.МАТВІЄНКО переконаний, що під ці нові політичні сили потрібно «нових харизматичних особистостей». «Не хочу закидати нашим найближчим партнерам, але ми не можемо далі об’єднуватися, експлуатуючи лише власне «Я», за принципом «я найкращий, а все інше після мене і навколо мене давайте об’єднуватися». Так ми ніколи не об’єднаємося і не відповімо на виклики України», - вважає лідер УРП “Собор”.

Він додав, що така концепція поки «не має особливої прихильності», оскільки, “Наша Україна” бажає формувати партію «адміністративно знизу». «Але на будь-яку конференцію влада може нагнати будь-скільки людей і рішенням чисельності «передушити» на цій конференції будь-яке рішення. Тоді це буде не нова партія, а буде а-ля «Наша Україна», яка нині вже не здатна реагувати на виклики часу», - переконаний А.МАТВІЄНКО.