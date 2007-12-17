Тарасюк розповів, що мають пригадати ті, хто хоч подумає про “ширку”

Будь-які пропозиції і заяви про створення широкої коаліції є нереалістичними і нікому не вдасться похитнути єдність демократичних сил. Про це у коментарі Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” сказав заступник голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Борис Тарасюк.

“В разі, якби хтось із нашої фракції і подумав про те, щоб іти в широку коаліцію, він повинен згадати про те, що ми маємо зобов’язання перед нашими виборцями, - наголосив Тарасюк. - На вибори ми йшли, обіцяючи, що будемо творити лише демократичну коаліцію з БЮТ”.

Тарасюк нагадав, що ще в Угоді про об’єднану опозицію, “яку підписали Юлія Тимошенко і Віктор Балога, чітко зафіксоване наше прагнення створити коаліцію демократичних сил. Крім того, в документах про створення Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” чітко зафіксовано, що ми не будемо утворювати коаліцію з партіями, які входили в минулу правлячу “кризову” коаліцію”.

Водночас Тарасюк не виключив “можливості участі у коаліції або будь-якого іншого формату співпраці з Блоком Литвина”.

Нагадаємо, що вчора депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій Матвієнко заявив, що в нинішніх умовах найкращий вихід для України – «залишається створення широкої парламентської коаліції за участю БЮТ, блоку НУ-НС та Партії регіонів». Він пояснив, що Юлія Тимошенко не хоче широкої коаліції бо готує собі «запасний варіант на президентські вибори».