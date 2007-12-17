У Раді кипить робота: до заступників Яценюка руки дійдуть тільки завтра

Погоджувальна рада голів п’яти фракцій Верховної Ради визначила порядок розподілу керівних посад у парламентських комітетах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це йшлося сьогодні на засіданні Погоджувальної ради, що проходила під головуванням голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Лідери фракцій узгодили базовий принцип розподілу керівних посад у парламентських комітетах: у разі, якщо голова комітету належить до парламентської більшості, то посади першого заступника і секретаря Комітету надаються представникам меншості, і навпаки.

Питання щодо кількісного складу керівних органів комітетів розглядатиметься після остаточного визначення персонального складу кожного комітету.

Керівництво фракції Партії регіонів зобов`язалося сьогодні до кінця дня надати свої пропозицій щодо персонального складу комітетів.

Крім того, учасники засідання обговорили питання щодо процедури поіменного голосування під час розгляду питання про призначення прем`єр-міністра України у вівторок, 18 грудня.

Зокрема, сьогодні відбудеться засідання Лічильної комісії, на якому розглядатимуться усі технічно регламентні аспекти проведення такого голосування. При цьому голова ВР наголосив на необхідності дотримання визначених раніше процедур щодо поіменного голосування за умов відповідальності й взаємоповаги парламентаріїв.

Щодо питання обрання заступників голови Верховної Ради учасники засідання дійшли згоди про остаточне узгодження позицій на черговому засіданні Погоджувальної ради у вівторок, 18 грудня, о 15.00.