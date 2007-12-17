Черновецький дасть прийом з нагоди Різдва Христового та Нового року

18-00- Відбудеться урочистий прийом від імені Київського міського голови Леоніда Черновецького з нагоди Різдва Христового та Нового року. До участі запрошені вище керівництво держави, керівництво Київської міської державної адміністрації, представники дипломатичного корпусу (вул..Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42.

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