Тимошенко і Порошенку наллють по чарці, щоб вони забули про дурниці

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання щодо слів Ю.ЄХАНУРОВА про необхідність вибачень з боку Ю.ТИМОШЕНКО перед “Нашою Україною”, сказав, що необхідно пам`ятати про історію майже річної давнини, яка дала досить складні симптоми українському політикуму, зокрема, коли відбувався так званий корупційний скандал, і тому представники «Нашої України» сьогодні говорили про те, що коли в українську владу повернуться всі ключові особи цього так званого корупційного скандалу, має відбутися якийсь «акт примирення, братання, ну, хай сядуть по чарці вип`ють – забудуть про ці дурниці, які говорилися рік тому».

Говорячи на прохання журналістів про своє висловлювання щодо доцільності вибачень Юлії ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що він сподівається на такі вибачення найближчим часом, але не знає, в якій формі вони мають бути. За його словами, це було б логічним, оскільки йде мова про об`єднання. «Це треба зробити, християни мають такий звичай просити вибачення один в одного», - сказав він. Він також попросив не перетворювати це питання на «головну тему – це не є тема, це є теза». Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що про такі вибачення йшла мова вчора увечері, коли завершилась робота над угодою.