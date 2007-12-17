Жебрівський: Партія регіонів взяла тайм-аут до 15-ї години вівторка

Опозиція ще не визначилася щодо єдиної кандидатури, яку вона висуватиме на посаду першого заступника голови Верховної Ради України у вівторок, 18 грудня.

Такий висновок можна зробити зі слів комуністки Катерини САМОЙЛИК, передає “Українська правда”.

"Опозиція обговорює дві кандидатури – Адама МАРТИНЮКА і Раїси БОГАТИРЬОВОЇ", - сказала вона в ефірі “5-го каналу”.

За словами К.САМОЙЛИК, наразі обговорюється варіант, що у разі не отримання фракцією КПУ посади першого віце-спікера, вони претендуватимуть на додатковий комітет у Верховній Раді.

"Ми наперед розробляємо варіанти, які дадуть можливість використати наші права у парламенті", - сказала К.САМОЙЛИК.

У свою чергу депутат від НУ-НС Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ повідомив, що Партія регіонів досі не представила список розподілу своїх депутатів по комітетах.

"Вони взяли тайм-аут до 15-ї години вівторка. Сьогодні затримка за Партією регіонів, яка не хоче усвідомити, що вона в опозиції", - сказав він.

Водночас представник Блоку Литвина Михайло СИРОТА сказав, що його політична сила буде реєструватися у сесійній залі у вівторок, але голосувати за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України не буде.