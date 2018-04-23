Анатолій Гриценко: Якщо Тимошенко тверезо оцінила попередню діяльність, то працюватиме плідно

Юрії Єхануров, колишній прем’єр-міністр, колишній голова Фонду держмайна, колишній “термінатор” малої приватизації несподівано для всіх став міністром оборони. За кілька хвилин до затвердження складу Кабінету міністрів у кулуарах з’явився його попередник на цій посаді, колишній голова Центру Разумкова, у минулому один з керівників виборчого штабу Віктора Ющенко, народний депутат Анатолій Гриценко. Екс-міністр відповів на кілька запитань УНІАН.

Анатолію Степановичу, жоден з опитаних нами експертів не зміг назвати логіку нового кадрового призначення на посаду міністра оборони. Може, Ви нам підкажете, чим керувався Президент, пропонуючи Юрія Єханурова на посаду міністра оборони?

Ні… Це потрібно питати в Президента.

А Ви бачилися з Президентом?

Ні.

Кажуть, що Ви займете посаду секретаря РНБО?

Ні. Мені не надходило жодних кадрових пропозицій. Але якщо вони надійдуть від Президента, я їх відхилю.

Чи можна вважати, що у вас конфлікт із Президентом? У мене немає конфлікту. Є конфлікт Президента України з ним же самим з оголошених принципів. Я не відійшов від принципів трьох П – порядність, патріотизм, професійність... Не я від цих принципів відійшов.

А чи здатен новий міністр проводити вашу програму реформування армії до 2011 року?

Я не знаю, про це слід запитувати нового міністра. Я знаю, які кроки робив би я.

Зараз я планую відпочити до Різдва, а там плануватиму, що робити далі.

Коли кажуть про Ваші кар’єрні перспективи, не виключають, що Вам запропонують місце в якійсь європейській структурі, що займатиметься питання військової інтеграції?

Ні, я працюватиму в Україні, у парламенті.

Окремі експерти кажуть, що Ваша заміна продиктована тим, що зараз для української армії актуальне не так реформування, як збереження боєздатності?

Хто каже? Той, хто так каже, очевидно, добре знає армію. Хай він деталізує це твердження.

Як Вам початок роботи Верховної Ради?

Зараз іде процес ухвалення кадрових рішень. Він завжди болісний. Як тільки буде структуровано уряд, розподілено комітети, сформовано бюджет, то зможе розпочатися нормальна робота.

Якою Ви бачите перспективу Юлії Володимирівни як прем’єра?

Якщо вона зробила висновки з попередньої діяльності, тверезо їх оцінила, то є шанс, що вона працюватиме плідно. Хоча я розумію, що їй буде важко.

Записала Маша Міщенко