Тимошенко - Ющенко: історія стосунків у фотознімках

Тимошенко - Ющенко: історія стосунків у фотознімках

17:41, 18 грудня 2007
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Про відносини між Президентом Ющенком та новопризначеним  прем’єр-міністром Тимошенко написано і сказано дуже багато… У фотоархіві УНІАН наявні знімки, на яких зафіксовано чимало зворушливих і напружених, складних і радісних моментів…

Про відносини між Президентом України Віктором Ющенком та новопризначеним  прем’єр-міністром Юлією Тимошенко написано і сказано дуже багато… У фотоархіві УНІАН наявні численні знімки, на яких зафіксовано чимало зворушливих і напружених, складних і радісних моментів…

Лідери опозиції Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко тиснуть одне одному руки. Львів, 5 вересня 2002 року

Так народжувалася опозиційна коаліція "Сила народу". 2 липня 2004 року.

 

На концерті. 24 серпня 2005 року

Оксана Охрімчук

Фото з архіву УНІАН

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