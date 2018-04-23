Тимошенко - Ющенко: історія стосунків у фотознімках

Про відносини між Президентом України Віктором Ющенком та новопризначеним прем’єр-міністром Юлією Тимошенко написано і сказано дуже багато… У фотоархіві УНІАН наявні численні знімки, на яких зафіксовано чимало зворушливих і напружених, складних і радісних моментів…