Тимошенко - Ющенко: історія стосунків у фотознімках
17:41, 18 грудня 2007
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Про відносини між Президентом Ющенком та новопризначеним прем’єр-міністром Тимошенко написано і сказано дуже багато… У фотоархіві УНІАН наявні знімки, на яких зафіксовано чимало зворушливих і напружених, складних і радісних моментів…
Про відносини між Президентом України Віктором Ющенком та новопризначеним прем’єр-міністром Юлією Тимошенко написано і сказано дуже багато… У фотоархіві УНІАН наявні численні знімки, на яких зафіксовано чимало зворушливих і напружених, складних і радісних моментів…
Лідери опозиції Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко тиснуть одне одному руки. Львів, 5 вересня 2002 року
В одному з київських ресторанів. 13 грудня 2003 року
Так народжувалася опозиційна коаліція "Сила народу". 2 липня 2004 року.
Під час Помаранчевої революції. Листопад 2004 року
Після теледебатів кандидатів у Президенти Ющенка та Януковича. 15 листопада 2004 року
Президент Ющенко і прем`єр-міністр Тимошенко садять "паростки майбутнього", спікер Литвин їх підбадьорює. 17 квітня 2005 року
Прем`єр і Президент вирішують державні справи. 26 квітня 2005 року
Ющенко заявляє, що поставив урядові Тимошенко найвищий бал. 27 квітня 2005 року
Голова ВР, Президент, прем`єр, дружина й дочка Президента в Софіївському соборі. 24 серпня 2005 року
На концерті. 24 серпня 2005 року
Тяжка розмова перед відставкою Тимошенко з посади глави уряду. Вересень 2005 року
Президент та лідер БЮТ під час підготовки Універсалу національної єдності. 27 липня 2006 року
Біля пам`ятника Шевченкові. 9 березня 2007 року
Ющенко щойно призначив позачергові вибори. 28 квітня 2007 року
Тимошенко каже Ющенкові, що її фракція склала депутатські повноваження. Позачергові парламентські вибори неминучі. 2 червня 2007 року
Демократичні сили перемогли з перевагою в три голоси. На зустрічі в Секретаріаті Президента, 15 жовтня 2007 року
Картина української художниці Наталії Колумбет - Моховикової "I love Ю", що зображає збірний образ Ющенка й Тимошенко як символ Помаранчевої революції