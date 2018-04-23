Лише один голос: Тимошенко і Януковича трясло однаково

Отакий подарунок одержала чи то Юлія Тимошенко на святого Миколая, чи то країна, на те ж таки свято.

Ніхто з експертів, опитаних УНІАН за тиждень до цього, не давав такого хиткого результату за голосування щодо прем`єра. Мінімум, який прогнозували скептики і «втаємничені» був 227 голосів на користь Юлії Володимирівни. Весь час з моменту створення більшості аналітики й політологи констатували дві речі: у коаліції немає єдності і довіри, і успіх за такої малої переваги дуже сумнівний.

За Юлію Тимошенко проголосували 226 народних депутатів, всі члени більшості, крім Івана Плюща і Івана Сподаренка, який у лікарні. Сьогоднішній день показав: перевага в один голос – це теж перевага, і нею можна цілком ефективно скористатися, якщо усунути причини для недовір`я і «оголити» спокуси, зокрема вдаючись до тих спецоперацій, як «підкуп» з касетою, до яких вдався БЮТ.

Ще за якихось п`ять хвилин до голосування за прем`єра, в кулуарах на кожному розі регіонали активно коментували, що не може бути такого – не буде ніякого прем`єрства, знову хтось захворіє, і така коаліція буде неефективна і так далі. Створювалося враження, що регіонали вперто не вірили в результативне голосування, вони, мені здалося, навіть відмовилися знову обговорювати кандидатуру Тимошенко в залі, саме тому, що їм уривався терпець подивитися, чи проголосують соратники за Юлію Володимирівну. Вони відмовилися ставити їй питання, хоча в полум`яному виступі ЮВТ містилося стільки звинувачень в адресу уряду Януковича і регіоналів, що у будь-якого опонента Тимошенко, не тільки виникло б бажання дати відповіді, а й рука сама потягнулася б до сокири (образно, звісно, кажучи).

«Працюючи у Верховній Раді, ми всі розуміємо, що тут відбувається, – почала Юлія Володимирівна. – Раніше відбулася перша фальсифікація щодо голосування за прем`єр-міністра, і я маю намір подати на це до суду. Це було зроблено, щоб розвалити коаліцію і принизити демократичні сили. Всі розуміють, чому так затято не пускають демкоаліцію до влади. Корупція, розкрадання державного майна, всього, що пов`язане з національним інтересом, досягли такого рівня, що вони не можуть допустити нас і дати нам перевірити, що вони зробили. На межі банкрутства НАК «Нафтогаз України», вони запустять процедуру, за якою остаточно відберуть в України її стратегічне майно. На межі краху система Енергоатому. В останню мить було зупинене підписання угоди, яка віддавала б наші потужності іншій державі. Я не говоритиму, що ресурси шельфів Азовського і Чорноморського морів видобуватиме не наша держава. Україна знекровлена цією бандою. Вночі, вранці і вдень велася робота, щоб не були віддані голоси за мою кандидатуру. Це все, щоб я не прийшла до влади і навела лад – так, як я завжди робила. І я чудово знаю, з ким зустрічалася ця влада, щоб не було голосів за нас, але я думаю, що процес очищення є незворотнім для України. Ну хай на кілька місяців мій прихід затримається, і вони захоплять ще кілька шматків українських ресурсів. Але все доведеться повернути до останньої краплі – запам`ятайте мої слова».

Юлія Володимирівна нервувала. Адже буквально за півгодини до нового голосування народний депутат від НУ–НС Юрій Єхануров зробив заяву, що не голосуватиме за Тимошенко до остаточного узгодження кандидатур Кабінету міністрів. У перекладі з офіційної мови це означало: я не проголосую за Тимошенко, якщо мені не дадуть гарантій, що мене представлять на посаду міністра оборони. Відомо, що фракція НУ–НС була не в захопленні від цього призначення, але яким чином вона могла б зашкодити його поданню – невідомо, адже передбачалося, що новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом. Загалом, за одними даними, Юрію Івановичу подзвонив Президент, за іншими – його переконала сама Юлія Володимирівна. А може, і те, і інше, оскільки аж до моменту голосування камера показувала, як Тимошенко вже в залі гаряче переконує в чомусь Юрія Івановича.

Знаєте, вся ця внутрішня партійна боротьба, ця скандальність, коли одні депутати демкоаліції на вушко шепчуть журналістам, що не можна Тимошенко бути прем’єром, а інші тихим матом на вушко тим же журналістам посилають тих же депутатів, звинувачуюючи їх у тому, що вони нищать партійну структуру, - це і є демократія.

Тому що прозорість і відкритість внутрішніх партійних процесів – це добре, це добре, ніж зовнішнє благополуччя та дисципліна, за якими ховається диктат лідера чи акціонера партії. Це добре, що все в цій партії, точніше в цьому блокові, на виду, і всі або майже всі ми про неї знаємо. І, можливо, завдяки цьому, в потрібний момент, попри всі внутрішні плітки й внтриги, народ встає, піднімає руку за Тимошенко і вимовляє: “За” (нагадайо, що за рішенням фракцій голосування за Юлію Тимошенко на посаду прем’єра відбувалося шляхом підняття рук). Це було 226 відтінків тональності слова “за”. Відтінків переможних, саркастичних, сухих, зловтішних, вимушених, дуже голосних, життєствердних, погрозливих.

Cкільки можна вкласти в слово «за»? Іноді навіть більше, ніж дозволяє регламент. Принаймні, спікер Арсеній Яценюк попросив депутатів казати «за» без імпровізацій. Це голосування, що переривається оплесками після слів: «За» від Єханурова, Кріля, Петьовки, Оніщука – гідний сюжет для історичної драми. І це день перемоги коаліції. Вони створили більшість, вони пішли один одному на поступки, вони відмовилися від кадрових домагань і змогли приборкати найзапекліших своїх супротивників, вони, хай і не цілком таємно, але змогли обрати спікера. І вони проголосували за свого прем`єра.

Втримати перемогу буде складніше, тим більше за таких сюрпризів, які приносить “Рада”, але, можливо, опозиція стане згідливіша у стратегічних для країни питаннях.

Другим питанням розглядалася відставка колишнього прем`єр-міністра.

Віктор Федорович Янукович прибув до Верховної Ради вчасно. Спочатку він привітав нового прем`єра і побажав виконати йому всі дані виборцям обіцянки. Віктор Федорович почав добре, але потім розійшовся. Не витримав, уподібнився одному американському президентові, який, за переказами, здаючи повноваження, відмовлявся вилазити з піжами і робити прощальне коло на літаку навколо Білого дому. Віктор Федорович пригадав Тимошенко все. І те, що ціни в період її прем`єрства «піднялися на все, що можна», і що була реприватизація і, що вона налякала інвесторів. Янукович висловив упевненість, що новий уряд посилить нестабільність і заявив про перехід в опозицію.

Арсеній Яценюк від імені всього парламенту подякував Віктору Федоровича за всі позитиви його уряду, членом якого він був. Далі пішов розгляд решти питань, позначених в порядку денному, – відставка колишнього прем`єра, старого уряду, затвердження нового уряду, складання повноважень депутатів, що відбувають в уряд. Голосування шляхом підняття рук – процедура виснажлива. Мимоволі поставало питання, як вони голосуватимуть серйозні законопроекти. Але все інше пройшло без сюрпризів. Новий склад уряду практично не відрізнявся від раніше представлених політиками версій складу нового Кабінету міністрів.

Завтра вранці новий Кабмін приступить до своїх обов`язків. А нас з вами ще чекають захоплюючі історії про те, як передаватимуться кабінети уряду і хто з минулих міністрів залишить на стільці найбільший цвях для свого змінника.

Маша Міщенко