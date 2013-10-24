Олійник звинуватив опозицію в небажанні відправити Тимошенко на лікування

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПР, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник, виступаючи з трибуни ВР у четвер, 24 жовтня.

«З метою виконання вимоги ЄС з «питання Ю. Тимошенко» та припинення спекуляцій щодо лікування (ув’язнених. – Ред.) вчора я як народний депутат України на нашому профільному комітеті вніс пропозиції про включення до порядку денного розгляду в комітеті 2-х законопроектів – С. Міщенка та А. Лабунської щодо лікування осуджених громадян України за кордоном. Але голова комітету (А. Кожем’якін. – Ред.) і комітет категорично відмовились поставити це питання на голосування. І закрили засідання комітету», - повідомив Володимир Олійник.

Він додав, що голова профільного Комітету А. Кожем’якін заявив про регламентні порушення.

«Але коли стоїть питання про підписання Угоди про асоціацію України, коли стоїть питання про здоров’я вашого лідера, – зазначив політик, звертаючись до представників опозиції, - то всякі посилання на регламентні норми – це цинізм, і цей цинізм ви проявляєте особисто. Є два варіанти такої вашої поведінки – або ви категорично проти підписання цієї угоди (про асоціацію з ЄС. – Ред.) і хочете її зірвати в такий спосіб; або ви не хочете, щоб Ю. Тимошенко лікувалась, бо ви боїтесь, що вона вийде на волю, і вам доведеться подивитись їй в очі».

«Ще більш цинічним був законопроект, який би не підтримала більшість у цьому залі, це законопроект А. Яценюка (№ 2293), який він зняв потайки, без публічних пояснень. У ньому він пропонував, щоб громадяни України лікувались під конвоєм за кордоном, щоб туди їх доставляли в наручниках. Мабуть, коли автор писав цей законопроект, то потайки уявляв, як Ю. Тимошенко, його опонента, будуть відправляти під конвоєм за кордон», - додав Володимир Олійник.

«Законопроекти С. Міщенка і А. Лабунської – недосконалі, їх треба доопрацьовувати, і ми готові це робити за умови, що опозиція буде брати активну участь у голосуванні. Але ці законопроекти можна брати за базу», - сказав він.

«Ми повинні це питання розглянути в залі Верховної Ради і припинити спекуляції. А громадяни повинні зрозуміти – опозиція не є опозицією проти влади», - повідомив депутат. «Ви є опозицією проти України і ЄС. Ганьба!» - наголосив він, апелюючи до представників опозиційних фракцій.