Спартанець Кузьмук забрав з кабінету фотографії Януковича і сім`ї

Екс-віце-прем`єр-міністр, депутат від Партії регіонів Олександр КУЗЬМУК сьогодні вранці приїхав до Кабінету Міністрів, щоб подякувати своєму колективу за роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КУЗЬМУК повідомив сьогодні журналістам у будівлі Кабінету Міністрів.

«Я сюди приїхав, щоб подякувати тим людям, з якими я працював. Це мій обов`язок, і я це із задоволенням зроблю», - сказав О.КУЗЬМУК.

У той же час депутат не уточнив, чи планує проводити зустріч із кимось з представників нового складу уряду.

О.КУЗЬМУК також повідомив, що вже виніс зі свого кабінету особисті речі. «В мене спартанський спосіб життя, і я забрав тільки те, що мені належить: деякі записи, деякі книги й деякі фотографії», - додав він.

Народний депутат уточнив, що зі свого робочого кабінету він забрав фотографії лідера Партії регіонів, екс-прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і фотографії своєї сім`ї.