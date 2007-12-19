Парламент Криму відмовився зробити Грача ”Почесним кримчанином”

Верховна Рада Автономної Республіки Крим відмовилася розглянути питання про присвоєння звання «Почесний кримчанин» екс-спікеру парламенту автономії, лідеру кримських комуністів Леоніду ГРАЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього пленарного засідання ВР АРК член депутатської фракції «Комуністи» Тетяна ЄЖОВА виступила з пропозицією внести до порядку денного питання про присвоєння звання «Почесний кримчанин» Л.ГРАЧУ.

За її словами, екс-спікер ВР АРК 1 січня 2008 року відзначить 60-річний ювілей, і у зв`язку з цим фракція комуністів ініціює присвоєння йому звання, оскільки Л.ГРАЧ "розробив і затвердив Конституцію Автономної Республіки Крим, займається активною громадсько-політичною діяльністю на благо Криму, зробив видатний особистий внесок у соціально-економічний розвиток півострова".

У відповідь на репліку Т.ЄЖОВОЇ кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що Л.ГРАЧ, коли був головою парламенту автономії, дуже педантично ставився до регламенту роботи ВР АРК. За словами А.ГРИЦЕНКА, це питання не пройшло процедуру регламенту, проект рішення про присвоєння звання мав бути зареєстрований в Секретаріаті ВР АРК і розданий депутатам на розгляд.

Разом з тим А.ГРИЦЕНКО, порушуючи регламенту, виніс на голосування питання про внесення до порядку денного питання про присвоєння звання Л.ГРАЧУ. Проте за це рішення проголосували всього 27 кримських парламентаріїв.

Таким чином, кримський парламент відмовився розглядати питання про присвоєння звання «Почесний кримчанин» Л.ГРАЧУ.