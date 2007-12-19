Шуфрич має претензії до сьогоднішнього голосування в Раді

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) називає незаконним голосування картками депутатів, які склали свої повноваження, під час ухвалення рішення про припинення роботи парламенту до моменту реєстрації Центральною виборчою комісією нових депутатів від коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Голосування картками депутатів, які вже не є депутатами, є незаконним і некоректним», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Представник Партії регіонів вважає, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради є підтвердженням фактичної відсутності коаліції. «Зараз у них немає 226 голосів. Але після реєстрації нових депутатів вони відновлять чисельність. Але при цьому ми бачимо хиткість коаліції, оскільки вона не може собі дозволити ротацію навіть одного депутата», - додав він.

Н.ШУФРИЧ також припустив, що у разі, якщо коаліція до 27 грудня не поновить свою чисельність, можлива нова криза в країні. «Сподіваюся, що вони все ж таки впевнені в тих депутатах, яких вони приведуть, і коаліція буде забезпечена», - додав депутат.