1 листопада о15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нові правила проведення оцінки для цілей оподаткування та готовність ринку до роботи». Учасники: Світлана Євдокименко, голова Ради Всеукраїнської громадської організації “Спілка оцінювачів землі” ; Сергій Фролов, голова Правління ВГО «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України» (ВГО «АСБОУ»); Олександр Рубанов, президент ВГО «Спілка фахівців з нерухомого майна України»; Костянтин Черниш, голова виконавчої ради ВГО «Асоціація оцінювачів України»; Володимир Мироненко, заступник голови ВГО «Союз оцінювачів України» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.