Посол ЄС: Асоціація дозволить Україні заощадити 600 млн євро на тарифах
16:03, 04 листопада 2013Політика
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Україна тільки на митних тарифах зможе заощадити 600 мільйонів євро після підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Ян Томбінський розповів про вигоди, які очікують Україну після зближення з ЄС
Про це заявив журналістам у Донецьку посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський в понеділок, повідомляє РИА Новости.
"Ми порахували, що кожен рік українські експортери ЄС платять 600 мільйонів євро за митні тарифи. Цих тарифів не буде і ці гроші можна буде інвестувати в модернізацію технологій", - сказав Томбінський.
Він зазначив, що з боку ЄС вже розроблено проекти фінансової підтримки України для удосконалення технологічних стандартів.
"Але цього погляду, того, що потрібно інвестувати в українську економіку, за 10 років не багато. Більше інвестицій потрібно зробити, щоб відкрити ринки, заробити грошей і за них модернізувати українську економіку", - сказав посол.
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