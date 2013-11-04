Посол ЄС: Асоціація дозволить Україні заощадити 600 млн євро на тарифах

Про це заявив журналістам у Донецьку посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський в понеділок, повідомляє РИА Новости.

"Ми порахували, що кожен рік українські експортери ЄС платять 600 мільйонів євро за митні тарифи. Цих тарифів не буде і ці гроші можна буде інвестувати в модернізацію технологій", - сказав Томбінський.

Він зазначив, що з боку ЄС вже розроблено проекти фінансової підтримки України для удосконалення технологічних стандартів.

"Але цього погляду, того, що потрібно інвестувати в українську економіку, за 10 років не багато. Більше інвестицій потрібно зробити, щоб відкрити ринки, заробити грошей і за них модернізувати українську економіку", - сказав посол.