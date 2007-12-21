У Дніпровську РДА у Києві уночі з`їхалися нардепи і СБУ: там була війна

Захоплення 20 грудня Дніпровської районної державної адміністрації в Києві невідомими людьми, яких супроводжував виконуючий обов`язки заступника голови КДМА Володимир ГОЛОВАЧ, зупинило прибуття представників СБУ.

Про це УНІАН повідомив сьогодні депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ, який перебував на місці подій.

За його словами, люди в камуфляжному одягу, які прийшли з В.ГОЛОВАЧЕМ учора ввечері до районної адміністрації, із застосуванням сили проникли в кабінет колишнього голови райадміністрації Олександра СОТНИКОВА, а також інші кабінети керівництва району.

Після того, як представники В.ГОЛОВАЧА змінили замки на дверях цих кабінетів, вони намагалися покинути приміщення РДА, але депутати Київради, райради, а також інші працівники районної адміністрації заблокували їм виходи.

Невідомі намагалися вибратися з приміщення через вікна, вибивши скло, але цього їм не дали зробити ті люди, які були на вулиці і також виступали на стороні колишнього голови Дніпровської адміністрації О.СОТНИКОВА.

О.БРИГИНЕЦЬ також повідомив, що після 24-ї години ночі, дізнавшись про події в Дніпровському районі, до адміністрації прибули депутати Верховної Ради, зокрема Микола МАРТИНЕНКО і Анатолій СЕМИНОГА. За словами депутата Київради, навколо будівлі адміністрації зібралося багато автомобілів, на яких під`їхали люди для підтримки як О.СОТНИКОВА, так і В.ГОЛОВАЧА.

Про це О.БРИГИНЦЮ, за його словами, стало відомо з повідомлень по телефону людей, які перебували зовні.

Близько половини першого ночі до адміністрації прибули співробітники СБУ, які почали фіксувати події, встановлювати осіб, які брали участь в захопленні кабінетів, і розбиратися в ситуації.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що після цього напруга спала, і люди поступово почали розходитися з районної адміністрації.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що в результаті цього захоплення постраждав не тільки О.СОТНИКОВ, у якого конфліктні стосунки з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, але й виконуючий обов`язки голови РДА, до якого представники команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО також застосували фізичну силу, поваливши його на підлогу під час захоплення кабінету, хоча до нього не може бути жодних претензій, оскільки він законно обіймає свою посаду на сьогоднішній день.

Водночас, як повідомив О.БРИГИНЕЦЬ, захоплення влади в районі не відбулося, оскільки головні документи і печатку люди В.ГОЛОВАЧА не змогли захопити. Депутат Київради пов`язує події в Дніпровській адміністрації з тим, що сьогодні в Дніпровському райсуді має відбутися судове засідання з приводу переобрання голови Дніпровської райради.

О.БРИГИНЕЦЬ вважає, що представники міської влади не впевнені у тому, що рішення суду буде на їхню користь, і тому завчасно вирішили заволодіти всіма потрібними документами і печаткою, щоб одержати владу в районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі райадміністрації, на сьогоднішній ранок кабінети їх керівництва опечатано, і в них нікого не пускають.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України своїм указом звільнив О.СОТНИКОВА з поста голови Дніпровської РДА. 18 грудня відбулося засідання сесії Дніпровської райради, на якій замість О.СОТНИКОВА головою Дніпровської райради була обрана Оксана МИСОВСЬКА - представник Блоку Черновецького в райраді. Фракції Партії регіонів і Блоку Кличка в Київраді заявили про фальсифікацію голосування за нового голову райради.