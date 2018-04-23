Олександр Волков про політичні перспективи Ющенка, Тимошенко, Януковича

Народний депутат України третього і четвертого скликань Олександр Волков відповів на запитання УНІАН.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА І ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ, ЯКИЙ ДО НИХ ДОЄДНАВСЯ.

Олександре Михайловичу, чи вірите Ви у те, що Партія регіонів може підтримати на президентських виборах кандидатуру Володимира Литвина?

Я сміюся над цими чутками, це абсолютна маячня. Цього не буде. І не буде з однієї простої причини: у Партії регіонів є свій лідер Віктор Янукович, який очолює рейтинг популярності політиків у нашій країні. Я не знаю, з якої причини вони повинні від нього відмовлятися. Тим більше що у Януковича стартова позиція на президентські вибори набагато вигідніша, ніж у решти всіх претендентів на президентську посаду.

Я абсолютно упевнений, що сьогодні є три кити, які можуть заявляти про свої претензії на президентське крісло, - це Віктор Федорович, Юлія Володимирівна і Віктор Андрійович, який до них доєднався. Всі інші взяти участь у президентських виборах можуть, але з іншими цілями. Як, наприклад, Анатолій Кінах - взяв участь у виборах, набрав нуль цілих, фіг десятих, а секретаря РНБО одержав.

Тому я думаю, що ті самі Володимир Литвин, Василь Волга, який зараз очолив Союз лівих сил, комуністи та інші підуть на вибори. Це можливість і пропіаритися, і подивитися, чого ти вартий перед парламентськими виборами. Рейтинг на президентських виборах є і рейтингом на парламентських. До будь-якого політика, який набере близько двох відсотків, потягнуться бізнесмени з метою потрапити в прохідну частину списку.

А Тимошенко піде на наступні президентські вибори? Я абсолютно впевнений, що піде. Зверніть увагу, заяви про єдиного кандидата звучать не з вуст Тимошенко, а з вуст деяких членів коаліції від НУ-НС. Я не виключаю, що єдиний кандидат від коаліції може бути, але я виключаю, що цим кандидатом буде Віктор Ющенко.

Про це говорити ще рано - життя покаже, покажуть найближчі 5-6 місяців. Ближче до початку президентських виборів потрібно буде зробити одну-єдину річ - провести соціологічне дослідження, яке і покаже, хто на той час з коаліції матиме найбільший рейтинг.

Я як кандидат політологічних наук, як людина, яка в політиці не перший день, можу вам гарантувати, що за цей рік у Юлії Володимирівни рейтинг не опуститься нижче рейтингу Віктора Андрійовича. І тоді перед депутатами, які думають про майбутнє, - не стільки країни, скільки про своє особисте, - стоятиме питання: хто зможе позмагатися з Віктором Федоровичем більш менш гідно. Я думаю, що це буде Тимошенко, тому що якщо проти Януковича буде виставлений Ющенко, - це буде подарунок для Партії регіонів і Віктор Андрійович програє, навіть якщо Юлія Володимирівна зі всією завзятістю його підтримуватиме.

Хоча я не розумію, навіщо їй це потрібно.

ЯКБИ У ЮЩЕНКА ДО ОСТАННЬОЇ ХВИЛИНИ НЕ БУЛО ЯКИХОСЬ СУМНІВІВ І КОЛИВАНЬ, ЄХАНУРОВ БИ ТАК НЕ ПОВОДИВСЯ Але вона не виключала можливості підтримки Ющенка на наступних президентських виборах? Це може трапитися лише в тому випадку, якщо посада Президента не буде така приваблива як сьогодні. Але, пам`ятаєте, в домовленостях коаліції одним з перших пунктів стоять зміни до закону про Кабінет міністрів, тобто про повернення усіх повноважень Президентові, коли прем`єр стає заручником президентської влади? Повірте мені, з тим рейтингом, з тими амбіціями, з тими мізками, які є у Юлії Володимирівни, вона на це не погодиться. П`ять-шість місяців вона це потерпить, а потім суперечності все більше і більше почнуть вилазити назовні.

Хоча вони вже і сьогодні є, і це продемонструвало складне голосування за призначенням прем`єра. Ну ніде правди діти, ми всі знаємо розклади і знаємо, що Юрій Єхануров - одна з найближчих людей Президента. І зрозумійте, якби у Ющенка до останньої хвилини не було якихось сумнівів і коливань, Єхануров би так не поводився.

ТИМОШЕНКО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СВОЄЇ МЕТИ ТРЕБА ВИКОНАТИ ВСЬОГО ЛИШЕ ОДНУ ПЕРЕДВИБОРЧУ ОБІЦЯНКУ Деякі політики говорять про те, що зараз може початися планомірне знищення рейтингу Тимошенко шляхом перешкоджання успішної діяльності на посту глави уряду Це дурниця. Після обрання її прем`єром їй ніщо і ніхто не може перешкодити. Я ось постараюся через вас підказати, що їй робити. Хоча впевнений, що не сьогодні - завтра (інтерв`ю записувалося 19 грудня) Тимошенко почне це робити і сама. По інфляції Тимошенко повинна сказати, що вона її одержала у спадок від попереднього уряду. Те ж саме по фінансовому становищу в країні.

Цифри не мають значення - головне, що все погано, що їй нічого хорошого не дісталося. Також їй треба розвинути бурхливу діяльність по перегляду ціни на газ. При цьому підкреслюючи, що договір був підписаний попереднім урядом: ви розумієте, ну що я можу зробити, ці рішення ухвалював попередній уряд. Вона чудово усвідомлює, що це питання врегулювати неможливо з однієї простої причини - головою наглядової ради РАТ «Газпром» є нинішній кандидат у президенти РФ пан Медведєв. Як ви думаєте, перегляне він свої рішення? Звичайно, ні. Але для громадськості Тимошенко треба всіляко намагатися цього досягти, а потім сказати, що нічого не вийшло, і таким чином відповідальність за розвал економіки в країні перекласти на попередній уряд.

Але для досягнення своєї мети їй треба виконати всього лише одну передвиборчу обіцянку.

Повернути внески?

Абсолютно вірно, їй треба починати повертати заощадження, буквально з завтрашнього дня. Поки її не зняли, вона повинна зробити хоч би одну виплату. Хай її знімуть - хоч в січні, в грудні, але вона зобов`язана це вирішити! І все, відмінний трамплін для президентства готовий! Віктор Андрійович не розуміє, в який капкан він потрапив. Адже він сам колись на цій хвилі вискочив.

Ющенко, будучи прем`єр-міністром, в 2000-му році акумулював кошти і виплатив заборгованості по заробітній платі і пенсіям. Далі він ні фіга не робив чотири роки і став Президентом. Люди пам`ятали, що він їм тоді зробив добро. Якщо Тимошенко зараз почне виплачувати внески Ощадбанку, їй більше нічого не треба робити. Вона набирає такий потенціал! Який Ющенко? Про що ви говорите?

Мене розсмішило, як Ющенко кивав Тимошенко під час її промови в парламенті. Він не розумів, що це була промова кандидата не в прем`єр-міністри, а кандидата в Президенти. Вона ж нічого не сказала про роботу Кабміну, говорила про будівництво держави. А він їй все кивав і не розумів, що він у пастці, і як тільки піде перша виплата по внесках - пастка закриється. І тоді у нас буде не три кити, а два - Тимошенко і Янукович.

Якщо Тимошенко знімуть навіть, наприклад, в травні - тоді у неї взагалі жодних проблем не буде - використовується стара методика звернення до народу, мовляв, хотіла, але не дали. А те, що багато чого не виходитиме, я абсолютно впевнений. Будуть складнощі по голосуваннях з НУ-НС, і вони поволі, але впевнено зростатимуть. А взагалі, я думаю, що вже після перших виплат риторика Тимошенко зміниться.

Безумовно, БЮТ якомога довше зволікатиме перегляд закону про Кабмін, і це викликатиме все більше роздратування Віктора Андрійовича, і врешті-решт воно переросте в прямий конфлікт.

Юля зараз робить все правильно, вона їх як лохів розводить, вона просто красуня. Їй зараз не потрібно економіку витягувати, їй треба тільки робити заяви про наміри. Їй треба зробити виплату, і вона національний герой!

ЮЩЕНКО ТАК ДОВГО ПРОТРИМАВСЯ ЗАВДЯКИ БАЛОЗІ Якщо слідувати вашому сценарію, нас чекають дострокові парламентські вибори? Ні. Я не думаю, що коаліція розпадеться. Тимошенко звільниш - і відразу ж її шанси на президентство у порівнянні з Ющенком різко злітають вгору. Ось тоді можливі дострокові і президентські, і парламентські вибори. Причому в них буде зацікавлена не тільки Партія регіонів, але і БЮТ. Якщо коаліцію і Тимошенко не чіпати, то Ющенко ще два роки побуде Главою держави. Я навіть не виключаю можливості домовленостей на якомусь етапі між БЮТ і Партією регіонів. Ну, як це зазвичай буває - давай об`єднаємося, «трахнемо» зайвого, а потім розберемося між собою. Сьогодні, як у пісні співається, є третій зайвий, і на превеликий жаль, у майбутньому президентському розкладі - це наш Віктор Андрійович.

Він і так довго протримався, але тільки завдяки Балозі. Глава Секретаріату звичайно, розумниця, просто молодець - зміг розрулити ситуацію, але до кінця дотиснути її не зміг. Це тільки завдяки Балозі Ющенко ще тримається на плаву. Але Балога в певний час теж задумається про своє майбутнє з урахуванням того, що на наступні десять років приходить або Тимошенко, або Янукович.

Президент, на вашу думку, може ще щось зробити? Я думаю, шансів у нього немає, у нього був один-єдиний шанс - створити коаліцію між НУ-НС і Партією регіонів. Тоді коаліція в 300 голосів могла б внести зміни до Конституції щодо обрання Президента в парламенті. Янукович би залишився главою уряду з сьогоднішніми повноваженнями, а Президентом міг би залишитися Ющенко.

СЛАВА БОГУ, ЯНУКОВИЧА - «ЧОГО БАЖАЄТЕ, ВІКТОРЕ АНДРІЙОВИЧУ», - ВЖЕ НЕМАЄ А що заважає через півроку розіграти цей сценарій? Через півроку розіграти цей сценарій вже заважає Юлія Тимошенко. Її вже прибрати не можна буде. Якщо Ющенко її зніме - у неї рейтинг підвищиться.

Хоча придумати щось можна було б. Але тут потрібно відмовитися від амбіцій і працювати на результат. А не так як сьогодні - в оточенні Ющенка є люди, які думають, що раз у Віктора Андрійовича шансів немає, може, у мене будуть шанси... Я не виключаю цього.

Щодо нової коаліції Партії регіонів і НУ-НС - це дуже тонка гра, дуже сильна гра і її можна зіграти, але для цього потрібна домовленість і беззастережна довіра між всіма.

Переговори між представниками Секретаріату Президента і Регіонами проводилися постійно, тривають і сьогодні. Я не знаю, що відбулося за наслідками переговорів. Швидше за все, хтось зрадив - або команда Ющенко, або команда Партії регіонів. І тепер відновити довіру дуже складно, але можна. Але для цього повинні бути абсолютно інші гравці.

Отже, Ви думаєте, що наступним Президентом буде Тимошенко? До призначення Тимошенко прем`єром у неї шанси були переконливішими. А ось після переходу Януковича в опозицію його шанси вищі. Вчора я побачив колишнього Януковича. Слава Богу, Януковича - «Чого бажаєте, Вікторе Андрійовичу», - вже немає. Все!

Мені було незрозуміло - два місяці Віктор Федорович зі всіх екранів по десять разів на день говорив: «Чого бажаєте, куди бігти, що нести». Це був не той Янукович, не той мужик, жорсткий лідер, до якого ми звикли. Я не розумію, що з ним відбувалося! А ось учора, і особливо після його звернення до народу - це мужик! Якби сьогодні у мене запитали, на кого я поставив би в букмекерській конторі - відповім, я поставив би на Януковича.

Тільки майте на увазі: Януковичу обов`язково потрібно змінити команду. Ті люди, яким він довірив організацію парламентської виборчої кампанії 2007 року, її бездарно програли. Знаєте, вони провели такі «блискучі» вибори, що навіть одержали нагороди від Президента України!

Вікторові Федоровичу треба поміняти пріоритети - це моє йому добре побажання, а прислухатися до нього чи ні - це його право. Йому потрібно орієнтуватися на професіоналів. Борис Колесников ніколи не був професіоналом у сфері виборчих технологій. Саме зараз Януковичу важливо повернути свої старі кадри: Сергія Льовочкіна, Андрія Клюєва, Анатолія Толстоухова, Володимира Яцубу. Це професіонали, які не вміють зраджувати і до кінця будуть з ним.

А Тимошенко з Януковичем можуть домовитися про роботу у зв`язці Президент - прем`єр? Ні, у кожного з них одна мрія - перемогти на президентських виборах. А з урахуванням практично рівного рейтингу вони не поступляться один одному. Як я вже говорив, договір може існувати тільки на певному етапі - в боротьбі проти Ющенка.

Янукович за останні два роки дуже сильно виріс, і якщо він поверне в керівництво тих людей, про яких я говорив, у нього буде найпрофесійніша команда. А у Тимошенко, окрім неї самої, такого рівня професіоналів немає. Тимошенко в БЮТ - уособлення всього: вона і прапор, вона і прапороносець, вона і колона, вона і оратор, вона і харизма. Заберіть Юлію Володимирівну з БЮТ, і цієї політичної сили не існує.

Але на наступних президентських виборах буде не тільки боротьба особистостей, але й боротьба команд. А у Януковича команда сильніша.

Розмовляла Олена Шершун