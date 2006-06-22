Інструкція від Кушнарьова про те, як поводитися з сусідом-уродом

Представник фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ переконаний, що «помаранчева» коаліція розвалиться восени.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він сказав, що необхідно лише подивитись на минуле учасників «помаранчевої” коаліції, і порадив підняти новини 8-місячної давнини та подивитись, “що учасники “помаранчевої” команди наговорили один про одного (йдеться про корупційний скандал восени 2005 року, наслідком якого стала відставка уряду Юлії ТИМОШЕНКО та ще ряду високопосадовців – УНІАН)”.

«І задайте просте питання: якби ваш сусід говорив про вас таке, ви б з таким сусідом віталися чи ні? Та у вас, якби була перша можливість, ви б поїхали з такої квартири, куди очі бачать, щоб тільки з таким уродом, пробачте за вислів, більше не спілкуватись», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому він наголосив, що нормальні люди не можуть працювати в одній команді, якщо вони весь час ображають один одного. «Я хотів би почути знову ТУРЧИНОВА: чи він підтверджує документально корупційну діяльність вищих посадових осіб держави, про що він говорив у той час, чи він згоден сісти й випити по чарці горілки, як пропонував БЕЗСМЕРТНИЙ, і все забути. Гарна основа для спільної роботи», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Відповідаючи на запитання, чи було несподіванкою для Партії регіонів проголошення сьогодні “помаранчевої” коаліції, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що був переконаний, що про її створення оголосять пізніше, «оскільки вся тактика ЮЩЕНКА будувалась на тому, щоб під загрозою створення коаліції «Нашої України» і Партії регіонів обеззброїти МОРОЗА і ТИМОШЕНКО та роздягнути їх якнайбільше».

Він заперечив, що «Наша Україна» використовувала Партію регіонів у переговорах із соціалістами. За словами Є.КУШНАРЬОВА, «Наша Україна» використовувала ситуацію, а не Партію регіонів.

Разом з тим він зауважив: «Нас використовували без нашої участі, ми за своєю ініціативою вели консультації і говорили людям, з якими ми ведемо переговорний процес, про це, у тому числі й МОРОЗУ». Є.КУШНАРЬОВ додав: «Ось кого використовували, так це його».

Також він висловився за утворення тіньового уряду, який він волів би називати альтернативним. На його думку, це має бути передбачено у законі про опозицію.

Крім того, Є.КУШНАРЬОВ висловив сумнів у доцільності ухвалення програми діяльності уряду. На його думку, це не завадить при бажанні звільнити уряд Юлії ТИМОШЕНКО. Він нагадав, що свого часу наявність програми уряду Віктора ЯНУКОВИЧА не завадила парламенту відкликати цю програму і відправити його у відставку (під час Помаранчевої революції – УНІАН).

На його думку, «Наша Україна» у будь-який час може знайти привід вийти з коаліції і тим самим відправити у відставку уряд. «ТИМОШЕНКО без мандата опиниться на Майдані і там буде продовжувати свою діяльність», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.