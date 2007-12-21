Костенко вважає, що коаліція ще не втратила Плюща
Іван Степанович візьметься за розум?
Лідер Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО вважає, що голос народного депутата Івана ПЛЮЩА коаліція ще не втратила.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер УНП заявив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції.
«Ще зарано говорити, що ми (коаліція – УНІАН) втатили цей голос», - наголосив Ю.КОСТЕНКО. За його словами, ще будуть голосування щодо ухвалення державного бюджету України, Податкового кодексу, прийняття ряду реформ та інших принципових питань, коли «Іван Степанович (ПЛЮЩ) голосуватиме з фракцією (“Наша Україна – Народна самооборона”)».
На думку Ю.КОСТЕНКА, якщо І.ПЛЮЩ не буде дотримуватися фракційної дисципліни, то тоді «будуть до нього санкції, передбаченні внутрішньофракційним статутом».
Він уточнив, що фракція НУ-НС поки що не розглядала питання стосовно позиції І.ПЛЮЩА при його попередніх голосуваннях у парламенті.