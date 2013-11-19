Герман розповіла про важливість цього тижня для майбутнього України

Про це повідомила народний депутат, член парламентської фракції ПР Ганна Герман, виступаючи з трибуни Верховної Ради у вівторок, 19 листопада.

«Тиждень, який розпочався, є винятково важливим для України не лише з огляду на дедлайн у справі євроінтеграційного вибору нашої країни. Цей тиждень наближає нас до жалобної дати - 80-х роковин Голодомору в Україні. Чи пов’язані між собою ці дві, здавалось би, такі різні події? Безперечно, так. Бо якби в 1932-1933 роках Україна мала право розпоряджатися власною долею, то трагедії Голодомору не було б. Хочеться вірити, що у нинішній - такий відповідальний для нашої держави час ми досягнемо порозуміння, і угода (про асоціацію з ЄС. - Ред. )буде підписана. Не всупереч комусь, а задля майбутнього нашого народу. Не ціною втрати довіри з боку Російської Федерації, а в ім’я того, щоб право України розпоряджатися власною долею було закріплено раз і назавжди», - зазначила Ганна Герман.